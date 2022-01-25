Em busca de novo clube, Eriksen treina no Ajax: 'Quero recuperar minha antiga forma física'

Fora dos gramados desde o susto na Eurocopa no ano passado, o meia Cristian Eriksen segue trabalhando na forma física em busca de um novo clube na Europa. O craque dinamarquês tem usado as instalações dos Ajax nos últimos dias e colocou uma mensagem nas redes sociais.+ Sergio Ramos marca seu primeiro gol, Messi retorna e PSG goleia o Reims no Francês

- Estou muito feliz por estar aqui. Conheço as pessoas do Ajax, é como voltar a casa, porque estive aqui muito tempo. Quero estar no meu melhor outra vez o mais depressa possível, para que assim que encontrar um novo clube possa estar bem rapidamente - escreveu Eriksen.

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Eriksen sofreu um mal súbito na partida entre Dinamarca e Finlândia, em julho do ano passado. Após longo período desacordado, foi reanimado e levado a um hospital, onde colocou um marca-passo no coração. Além do Ajax, onde foi revelado, o meia também jogou por Tottenham e Internazionale.