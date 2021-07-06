Em busca de novas receitas, clubes inovam em capitalização de patrocinadores

Crédito: VP de Marketing do Papo celebrou o acordo (Fernando Alves/EC Juventude

Com a falta da renda de bilheteria, os clubes brasileiros estão buscando alternativas para capitalizar propriedades dos uniformes e assinar com novos patrocinadores. Seja na camisa de jogo ou passeio, os investimentos passaram a ser mais importantes com os impactos causados pela falta de público nos estádios.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar do momento complicado, o mercado está aquecido. Dentre as agremiações da Série A, mais de 120 parcerias foram concretizadas ou renovadas durante a pandemia. Com grande espaço na mídia, a logomarca de empresas estampadas nas camisetas parece ser o melhor caminho para exposição, mas Fernando Lamounier, diretor de marketing da Multimarcas Consórcios, alerta para a importância das ativações para cativar o torcedor.

- As relações entre clube e patrocinador não devem se limitar em apenas colocar a logomarca da empresa. Para estas parcerias, é preciso um passo a mais: buscar a capitalização e oportunidades para fortalecer o nome da empresa ao chegar no público final. No Atlético-MG, por exemplo, o programa ‘Consórcio da Massa’ trabalha com este conceito. O intuito é fazer descontos, promoções diferenciadas para os sócios da agremiação - afirmou o executivo.

De volta à elite do futebol brasileiro, o Juventude inovou e fechou um acordo inédito no cenário nacional. O clube da serra gaúcha aproveitou a popularidade do material entre os atletas e fechou uma parceria para terceirizar a fabricação dos meiões do clube. Com a negociação, a ProSocks terá um espaço para divulgação no uniforme da equipe jaconera.

- As meias já eram populares entre os jogadores, conseguimos alinhar com a empresa e assinamos este contrato inovador no campo dos patrocínios. A ProSocks é uma marca que vem crescendo e se destacando no cenário nacional, por isso é importante contar com mais esse parceiro para a temporada. Além disso, nosso departamento de marketing trabalha com diversas formas de prospecção, fechamos parcerias também para o fornecimento de máscaras. Estas negociações são importantes para o planejamento financeiro do clube - conta Fábio Pizzamiglio, vice-presidente de marketing do Ju.

A particularidade de alguns atletas com os uniformes abriu espaço para novas receitas, mas acendeu o alerta sobre a importância do jogador preservar o material de jogo durante uma partida. Seja dobrar a camisa ou levantar o calção, essas são algumas atitudes que os profissionais devem tomar cuidado para não acontecer de prejudicar a exposição de quem pagou o espaço para divulgação.