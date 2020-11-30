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Em busca de melhora para o clube e pessoal: como Eduardo Barroca chega ao Botafogo

Treinador retorna ao Alvinegro com trabalho de aproveitamento baixo no Vitória e com necessidade de resultados a curto prazo para ajudar o Glorioso e a si mesmo...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 06:00
Crédito: Divulgação Twitter/Botafogo
Eduardo Barroca foi o nome escolhido pela diretoria do Botafogo para guiar a equipe na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro, atualmente na 19ª colocação do torneio, não promete dar vida fácil ao treinador, que aceitou o desafio pela "relação afetiva" que possui com o clube.
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O treinador, porém, também passa por uma missão de cunho pessoal. Com aproveitamento baixo no Vitória, último clube que passou, Barroca, ao mesmo tempo que trabalhará para tirar o Botafogo das quatro últimas posições da classificação do Brasileirão, tentará uma melhora pessoal na própria carreira. Reinaldo Oliveira, setorista do Vitória na Rádio Transamérica, explicou sobre a passagem do comandante no clube baiano.
- Foram nove jogos e teve apenas uma vitória. Ele chegou com a missão de colocar o Vitória para vencer fora de casa e obter uma sequência de resultados positivos, o Vitória não vence dois jogos seguidos desde fevereiro. O Barroca seguiu sem conseguir nada disso. Foram cinco empates, é o time que mais empata na Série B, e três derrotas - afirmou, em entrevista exclusiva ao LANCE!.O Rubro-Negro, atualmente, é o 16º colocado da Série B, uma posição acima da zona de rebaixamento. Reinaldo Oliveira afirma que Eduardo Barroca não deixará saudades no Barradão.
- A passagem dele foi muito ruim, ficou com um aproveitamento de 29%, ele já tinha vindo de um trabalho não muito bom do Coritiba. Não conseguiu tirar o Vitória da parte inferior da tabela, não mudou nada na equipe, as coletivas de imprensa sempre com perguntas e respostas institucionais. O torcedor até deu graças a Deus pela saída do Barroca - completou.
Por outro lado, a conexão entre Botafogo e Eduardo Barroca pode ser vista como dois elementos que precisam melhorar para voltar a um posto que já estiveram antes. A esperança da diretoria do Alvinegro é o treinador, ao lado do elenco, consiga fazer esse "casamento" funcionar.

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