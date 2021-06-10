Em busca de goleiro, São Paulo tem interesse em Ivan, da Ponte Preta

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O São Paulo está em busca de reforços no mercado e uma das posições em que pode chegar um atleta é a de goleiro. Um dos alvos da diretoria são-paulina é o goleiro Ivan, da Ponte Preta. Ele tem contrato com a Ponte Preta até dezembro de 2023.

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Conforme apurou a reportagem do LANCE!, o São Paulo tem interesse no goleiro de 23 anos, que pode ser um bom reserva - ou até mesmo titular - para a meta do Tricolor Paulista. No entanto, ainda não houve uma proposta oficial por parte do São Paulo para a contratação do goleiro.

TABELA> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil clicando aqui Ivan se recupera de uma lesão no punho. Sua última partida foi em 24 de outubro do ano passado e o goleiro está se recuperando. Os seus empresários, conforme noticiou o 'GOAL', conversam com a Ponte Preta para uma possível liberação, já que os valores para uma contratação são bem altos.

Para se ter uma ideia, em 2019, a Macaca recusou uma proposta do Famalicão-POR por Ivan. A oferta girava em torno de 2,2 milhões de euros (cerca de R$ 10,1 mi à época). Sendo assim, esse deve ser o valor aproximado do arqueiro no mercado da bola. Vale lembrar que o goleiro já tem convocações para a seleção olímpica e principal. O São Paulo busca mais um goleiro no elenco, já que Tiago Volpi, titular da posição, é alvo do futebol internacional. Recentemente, o arqueiro foi procurado por clubes mexicanos.