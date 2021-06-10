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futebol

Em busca de goleiro, São Paulo tem interesse em Ivan, da Ponte Preta

Tricolor enxerga jogador com grande potencial, mas não fez proposta oficial pelo arqueiro...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2021 às 07:00
Crédito: Divulgação
O São Paulo está em busca de reforços no mercado e uma das posições em que pode chegar um atleta é a de goleiro. Um dos alvos da diretoria são-paulina é o goleiro Ivan, da Ponte Preta. Ele tem contrato com a Ponte Preta até dezembro de 2023.
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Conforme apurou a reportagem do LANCE!, o São Paulo tem interesse no goleiro de 23 anos, que pode ser um bom reserva - ou até mesmo titular - para a meta do Tricolor Paulista. No entanto, ainda não houve uma proposta oficial por parte do São Paulo para a contratação do goleiro.
TABELA> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil clicando aqui Ivan se recupera de uma lesão no punho. Sua última partida foi em 24 de outubro do ano passado e o goleiro está se recuperando. Os seus empresários, conforme noticiou o 'GOAL', conversam com a Ponte Preta para uma possível liberação, já que os valores para uma contratação são bem altos.
Para se ter uma ideia, em 2019, a Macaca recusou uma proposta do Famalicão-POR por Ivan. A oferta girava em torno de 2,2 milhões de euros (cerca de R$ 10,1 mi à época). Sendo assim, esse deve ser o valor aproximado do arqueiro no mercado da bola. Vale lembrar que o goleiro já tem convocações para a seleção olímpica e principal. O São Paulo busca mais um goleiro no elenco, já que Tiago Volpi, titular da posição, é alvo do futebol internacional. Recentemente, o arqueiro foi procurado por clubes mexicanos.
O seu reserva imediato, Lucas Perri, fez seis partidas nesta temporada, é visto com potencial, mas não agradou a comissão técnica.

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