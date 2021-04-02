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futebol

Em busca de goleiro, Grêmio observa Everson, do Atlético-MG

A diretoria gaúcha nega que houve contato, mas a reposição de um arqueiro para a equipe é pauta, com a dispensa de Vanderlei e possível saída de Pauo Victor...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 16:48

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 16:48
Crédito: Everson vive no Galo uma fase de aceitação, pois não é unanimidade na torcida alvinegra-(Divulgação/Instagram Atlético-MG
O Grêmio dispensou o goleiro Vanderlei e deve seguir na reformulação do seu grupo de arqueiro, dando prioridade para os mais jovens do elenco, como Brenno. Mas, o Tricolor Gaúcho quer ter experiência mesclada aos mais novos. E, o alvo pode ser Everson, que atualmente defende o Atlético-MG. A informação foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pelo L!. A direção gremista nega que haja qualquer observação para contratar Éverson. O Atlético-MG não deve abrir mão do jogador, pois quer ter dois goleiros de bom nível(o outro é Rafael) para as dura temporada de 2021 com três grandes competições no calendário, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Não é a primeira vez que Everson entra no radar gremista. Em 2019 antes de deixar o Ceará rumo ao Santos, o goleiro, de 30 anos, quase acertou com o Tricolor. Outro motivo para o Grêmio buscar outro jogador da posição é a possível saída de Paulo Victor, que teve sondagem do Cerro Porteño, do Paraguai.

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