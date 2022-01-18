Em busca de continuidade, Marco Túlio fala em melhorar números no CSA

Depois de conseguir uma positiva adaptação ao CSA no último ano, o meia-atacante Marco Túlio, que pertence ao Sporting, falou sobre a sua expectativa para a temporada 2022, a primeira de continuidade em uma equipe desde que foi adquirido pelo clube português junto ao Atlético-MG.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo o atleta, a meta é aproveitar o sentimento de felicidade para melhorar seus atuais números com a camisa do Azulão. Em 45 partidas feitas na temporada 2021 (26 pela Série B, nove pelo Campeonato Alagoano, oito pela Copa do Nordeste e duas na Copa do Brasil) foram sete gols e três assistências.

- Estou feliz no CSA e trabalhando muito para fazer um grande ano no clube. Espero que essa temporada seja de alto nível para mim e para todos no grupo. Vou trabalhar muito para melhorar ainda mais meus números no clube - disse o jogador, agregando sobre sua visão do aspecto coletivo da equipe:

- Temos um ótimo elenco e uma comissão técnica que conhece bem os jogadores. Temos tudo para fazer uma grande temporada em 2022.

O primeiro desafio oficial do CSA no ano será na próxima quinta-feira (20) onde, na estreia do campeonato estadual, o clube do Mutange receberá o Aliança, às 20h (de Brasília), no Rei Pelé.