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Em busca de continuidade, Marco Túlio fala em melhorar números no CSA

Jogador terá a chance de disputar a segunda temporada seguida em um mesmo clube pela primeira vez desde que foi adquirido pelo Sporting-POR...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 09:17

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 09:17

Depois de conseguir uma positiva adaptação ao CSA no último ano, o meia-atacante Marco Túlio, que pertence ao Sporting, falou sobre a sua expectativa para a temporada 2022, a primeira de continuidade em uma equipe desde que foi adquirido pelo clube português junto ao Atlético-MG.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo o atleta, a meta é aproveitar o sentimento de felicidade para melhorar seus atuais números com a camisa do Azulão. Em 45 partidas feitas na temporada 2021 (26 pela Série B, nove pelo Campeonato Alagoano, oito pela Copa do Nordeste e duas na Copa do Brasil) foram sete gols e três assistências.
- Estou feliz no CSA e trabalhando muito para fazer um grande ano no clube. Espero que essa temporada seja de alto nível para mim e para todos no grupo. Vou trabalhar muito para melhorar ainda mais meus números no clube - disse o jogador, agregando sobre sua visão do aspecto coletivo da equipe:
- Temos um ótimo elenco e uma comissão técnica que conhece bem os jogadores. Temos tudo para fazer uma grande temporada em 2022.
O primeiro desafio oficial do CSA no ano será na próxima quinta-feira (20) onde, na estreia do campeonato estadual, o clube do Mutange receberá o Aliança, às 20h (de Brasília), no Rei Pelé.
Crédito: Divulgação/CSA

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