Em busca de centroavante, São Paulo fica perto de acertar com Benedetto

Crédito: Divulgação/Olympique de Marselha

O São Paulo está próximo de fechar com o centroavante argentino Darío Benedetto para esta temporada. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada no LANCE!. Ex-Boca Juniors, Benedetto não vem sendo utilizado no Olympique de Marselha-FRA. Com isso, o São Paulo conversou com os representantes do atleta e do próprio clube francês e deve chegar a um acordo de empréstimo com opção de compra. A duração do empréstimo ainda está sendo discutida. Seu contrato com o Olympique vai até junho de 2023.

Os próximos dias serão decisivos para o andamento das conversas, que devem se intensificar para um desfecho mais breve.

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ATUAÇÕES: Marquinhos vive noite mágica na Libertadores e vira herói na classificação do São Paulo contra o RacingNo Olympique desde 2019, Benedetto marcou 17 gols em 69 jogos, contudo, perdeu espaço após a chegada do treinador Jorge Sampaoli. Defendendo o Boca Juniors viveu seu auge no ano de 2017, foram 28 partidas e 24 gols.

O atleta de 31 anos ganhou fama no Brasil depois de eliminar o Palmeiras nas semifinais da Libertadores de 2018, ainda atuando pelo Boca. O ‘carrasco’ dos alviverdes marcou os dois gols na vitória por 2 a 0 na Bombonera, e depois mais uma vez no empate, em 2 a 2, no Allianz Parque.

Um reforço para o ataque é considerado prioridade no departamento de futebol. Com Luciano e Eder lesionados, Pablo em baixa e as más atuações de Vitor Bueno, a comissão técnica e diretoria olham com mais atenção na busca por um atacante no mercado da bola.