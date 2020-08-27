Em busca de adaptação, Guilherme estuda inglês e evolui na Arábia

Artilheiro da Série B em 2019, quando vestia a camisa do Sport, Guilherme chegou na Arábia Saudita em janeiro deste ano. Apresentado como um dos principais reforços do Al-Faisaly, o atacante justificou o investimento com gols e boas atuações na equipe que briga por uma vaga no G4 e pela classificação histórica para a AFC Champions League.

- Eu tenho estudado inglês para me ajudar na comunicação e entendimento durante os treinos, os jogos e também na vida fora do clube. Não é tão simples aprender a falar de um dia para o outro, mas estou me esforçando bastante, tendo a paciência e tentando utilizar o que aprendo no dia-a-dia, evoluindo aos poucos - disse Guilherme, antes de completar:

- A gente vê cada vez mais que falar outro idioma, principalmente o inglês que é uma “linguagem mundial”, é muito importante. Com certeza me ajudará profissionalmente enquanto eu estiver jogando fora do país. É algo que ficará para minha vida.Titular na equipe do técnico Péricles Chamusca, Guilherme já tem 14 jogos e três gols marcados pelo Al-Faisaly. Na busca para se sentir cada vez mais em casa na Arábia Saudita, o camisa 11 comemora o fato de ter uma comissão técnica brasileira no comando de sua equipe. - É um mix de sentimentos. Tem hora que me sinto adaptado, em outros momentos parece que tem algumas coisas ainda para se acostumar, mas acredito que estou no caminho certo. O predominante aqui é a língua árabe, em segundo lugar o inglês. Mas os tradutores no dia-a-dia e ter uma comissão técnica brasileira ajuda muito pra irmos evoluindo com calma e paciência.