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Em busca da recuperação, Figueirense recebe o Vitória

Furacão e Leão medem forças a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Orlando Scarpelli...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 19:01

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 19:01

Crédito: Site Oficial Figueirense
No Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Figueirense e Vitória encerram a rodada de terça-feira da Série B, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).Como chegam
O primeiro jogo do Figueirense não foi como esperado. Na casa do Operário-PR, o Furacão foi derrotado por 3 a 1 e isso aumentou a pressão no elenco, que ainda sofre com a queda precoce no estadual.
Para evitar mais um ano de sofrimento e luta contra o rebaixamento, o técnico Márcio Coelho quer ver um Figueira diferente e que pressione o rival desde o começo.
O Vitória vive uma situação diferente. No primeiro jogo, o Leão venceu o Sampaio Corrêa e amenizou a cobrança da torcida, que cobrou o elenco após as quedas na Copa do Nordeste e Baianão.
Agora, Bruno Pivetti espera que o time mantenha o padrão e consiga manter o aproveitamento na Série B.
Prováveis:
Figueirense: Sidão; Lucas, Alemão, Rony e Brunetti; Pereira, Arouca. Marquinho e Everton; Pedro Lucas e Diego Gonçalves.
Vitória: Ronaldo; Bocão, João Victor, Gabriel Furtado e Carleto; Fernando Neto, Guilherme e Marcelinho; Vico, Caicedo e Alisson Farias.

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