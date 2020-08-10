Em busca da recuperação, Figueirense recebe o Vitória

Crédito: Site Oficial Figueirense

No Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Figueirense e Vitória encerram a rodada de terça-feira da Série B, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).Como chegam

O primeiro jogo do Figueirense não foi como esperado. Na casa do Operário-PR, o Furacão foi derrotado por 3 a 1 e isso aumentou a pressão no elenco, que ainda sofre com a queda precoce no estadual.

Para evitar mais um ano de sofrimento e luta contra o rebaixamento, o técnico Márcio Coelho quer ver um Figueira diferente e que pressione o rival desde o começo.

O Vitória vive uma situação diferente. No primeiro jogo, o Leão venceu o Sampaio Corrêa e amenizou a cobrança da torcida, que cobrou o elenco após as quedas na Copa do Nordeste e Baianão.

Agora, Bruno Pivetti espera que o time mantenha o padrão e consiga manter o aproveitamento na Série B.

Prováveis:

Figueirense: Sidão; Lucas, Alemão, Rony e Brunetti; Pereira, Arouca. Marquinho e Everton; Pedro Lucas e Diego Gonçalves.