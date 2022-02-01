Em busca da primeira vitória no Paulista, elenco do São Paulo treina de olho no Red Bull Bragantino

Sob chuva, o elenco do São Paulo treinou no CT da Barra funda nesta tarde para dar sequência à preparação para o duelo com o Red Bull Bragantino, marcado para quinta-feira (3), às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O time de Rogério Ceni busca sua primeira vitória no campeonato.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Para o confronto, o único nome certo para começar o duelo é o goleiro Tiago Volpi. Ceni afirmou que fará rodízio entre ele e Jandrei na meta do Tricolor neste início de temporada.

O treino começou com os atletas realizando trabalhos físicos no REFFIS e na sequência, o treinador comandou um trabalho técnico, aprimorando as jogadas ofensivas, finalizações e duelos individuais de ataque contra defesa.

Na atividade, a comissão técnica teve quase todo o elenco à disposição. O volante Luan e o atacante Luciano seguem em tratamento, enquanto o zagueiro Arboleda continua com a Seleção do Equador, que disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.