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futebol

Em busca da liderança, Real Madrid recebe Eibar no retorno da LaLiga

Time de Zidane volta aos gramados no domingo após mais de três meses de paralisação...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 13:31

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 13:31

Crédito: AFP
O Real Madrid está próximo de voltar aos gramados após mais de três meses e, segundo Zinedine Zidane, o time conseguiu se preparar muito bem para a reta final do Campeonato Espanhol. Em entrevista coletiva nesta sábado, o treinador falou sobre o confronto contra o Eibar, domingo, às 14h30, na retomada da LaLiga.
- Meus jogadores sabem o que é jogar uma fase final. O importante é a preparação, e nos preparamos muito bem. Tenho fé no que fizemos, e agora temos que demonstrar - disse Zidane.
Atualmente, o Real Madrid está com 56 pontos e segue sua perseguição ao Barcelona, com 58, após perder a liderança para o rival antes da paralisação da LaLiga.
No outro lado, em décimo sexto lugar na tabela, o Eibar precisa tentar arrancar pontos do Real Madrid para não se complicar na luta contra o rebaixamento.
Real Madrid e Eibar se enfrentam no próximo domingo (14), às 14h30, no miniestádio Alfredo Di Stéfano, que fica dentro do CT de Valdebebas. E MAIS:

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