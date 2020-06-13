Em busca da liderança, Real Madrid recebe Eibar no retorno da LaLiga

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O Real Madrid está próximo de voltar aos gramados após mais de três meses e, segundo Zinedine Zidane, o time conseguiu se preparar muito bem para a reta final do Campeonato Espanhol. Em entrevista coletiva nesta sábado, o treinador falou sobre o confronto contra o Eibar, domingo, às 14h30, na retomada da LaLiga.

- Meus jogadores sabem o que é jogar uma fase final. O importante é a preparação, e nos preparamos muito bem. Tenho fé no que fizemos, e agora temos que demonstrar - disse Zidane.

Atualmente, o Real Madrid está com 56 pontos e segue sua perseguição ao Barcelona, com 58, após perder a liderança para o rival antes da paralisação da LaLiga.

No outro lado, em décimo sexto lugar na tabela, o Eibar precisa tentar arrancar pontos do Real Madrid para não se complicar na luta contra o rebaixamento.