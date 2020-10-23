Em busca da lei do ex, Luis Ricardo almeja vitória contra o Figueirense

Crédito: Arthur Dallegrave/Juventude

Uma brincadeira que se tornou coisa séria no futebol é a famosa lei do ex. Muitos jogadores podem até atravessar um jejum de gols, mas normalmente quando entram em campo com contra uma equipe que já defendeu, a rede costuma balançar. Lateral do Juventude, Luis Ricardo reencontra o Figueirense neste domingo, às 18h15, no Orlando Scarpelli, pela Série B. A equipe gaúcha atravessa um bom momento, ocupando a 5ª colocação do campeonato com 27 pontos, mesmo número que a Ponte Preta. O experiente jogador falou sobre o Figueira e o fato de iniciar o jogo.

- O nosso grupo está ciente da grande responsabilidade que é ir até Florianópolis para enfrentar uma equipe que vem de vitória, porém, nós também estamos em uma crescente na competição. Sobre a titularidade, ela vem acontecendo no nosso dia a dia, lembrando que nosso titular que é o Igor, que por sinal vem fazendo um grande campeonato , e temos Wellington Silva que estava jogando essas últimas partidas. Enfim temos um grupo que , todos podem ser titulares - afirmou.

Questionado sobre a lei do ex, o jogador não escondeu da felicidade caso consiga marcar contra um ex-clube, mas ressaltou que não guarda nenhum rancor. O lateral aproveitou para falar sobre a briga por posição.