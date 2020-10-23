Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em busca da lei do ex, Luis Ricardo almeja vitória contra o Figueirense

Lateral disputou 12 partidas pela equipe catarinense no ano passado e marcou um gol
...

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 20:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2020 às 20:12
Crédito: Arthur Dallegrave/Juventude
Uma brincadeira que se tornou coisa séria no futebol é a famosa lei do ex. Muitos jogadores podem até atravessar um jejum de gols, mas normalmente quando entram em campo com contra uma equipe que já defendeu, a rede costuma balançar. Lateral do Juventude, Luis Ricardo reencontra o Figueirense neste domingo, às 18h15, no Orlando Scarpelli, pela Série B. A equipe gaúcha atravessa um bom momento, ocupando a 5ª colocação do campeonato com 27 pontos, mesmo número que a Ponte Preta. O experiente jogador falou sobre o Figueira e o fato de iniciar o jogo.
- O nosso grupo está ciente da grande responsabilidade que é ir até Florianópolis para enfrentar uma equipe que vem de vitória, porém, nós também estamos em uma crescente na competição. Sobre a titularidade, ela vem acontecendo no nosso dia a dia, lembrando que nosso titular que é o Igor, que por sinal vem fazendo um grande campeonato , e temos Wellington Silva que estava jogando essas últimas partidas. Enfim temos um grupo que , todos podem ser titulares - afirmou.
Questionado sobre a lei do ex, o jogador não escondeu da felicidade caso consiga marcar contra um ex-clube, mas ressaltou que não guarda nenhum rancor. O lateral aproveitou para falar sobre a briga por posição.
- Seria muito legal se acontecer, porém, o mais importante hoje para o Juventude são as vitórias . Sobre o Figueirense, tenho um carinho e respeito pelo clube e pelos amigos que fiz ali. Somente gratidão por esse clube. Sobre espaço dentro da nossa equipe, é algo que vai acontecer , até porque a competição da série B é longa , jogamos um atrás do outro, então cada um de nós jogadores tem que estar preparados - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michael Jackson durante ensaio geral da turnê 'This Is It', em cena do filme de mesmo nome
Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Imagem de destaque
Missão espiritual: descubra o propósito de cada signo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados