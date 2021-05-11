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Em busca da final do Campeonato Paraense 2021, Rafael Jansen destaca jogo duro contra o Tuna Luso

Zagueiro comentou sobre o primeiro jogo da semifinal do estadual e não espera jogo fácil...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 15:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 15:48
Crédito: Samara Miranda/Ascom Remo
Remo e Tuna Luso voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (12). As duas equipes buscam uma vaga na final do Campeonato Paraense 2021. No primeiro jogo, disputado no último domingo (09), a partida terminou empatada por 1 a 1. O zagueiro Rafael Jansen, que deu assistência para o gol do Remo, destacou as qualidades da Tuna.- O primeiro confronto contra a Tuna foi muito duro, sabíamos da qualidade do adversário. Eles não chegaram às semifinais por acaso. Eles têm muitos atletas conhecidos, acostumados a disputar o campeonato Paranaense, tenho certeza que o próximo jogo não será diferente - disse o zagueiro.
O regulamento do Campeonato Paraense não premia os gols marcados fora de casa. Então, um novo empate por qualquer placar levará a disputa da vaga para os pênaltis. Rafael Jansen espera que o Remo possa desempenhar o futebol que o levou até as semifinais.- Nós precisamos colocar em prática todo o nosso poder ofensivo que demonstramos durante toda a competição, que é um jogo de passes rápidos, transição e posse de bola para poder vencer o jogo - concluiu.

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