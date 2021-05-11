Em busca da final do Campeonato Paraense 2021, Rafael Jansen destaca jogo duro contra o Tuna Luso

Remo e Tuna Luso voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (12). As duas equipes buscam uma vaga na final do Campeonato Paraense 2021. No primeiro jogo, disputado no último domingo (09), a partida terminou empatada por 1 a 1. O zagueiro Rafael Jansen, que deu assistência para o gol do Remo, destacou as qualidades da Tuna.- O primeiro confronto contra a Tuna foi muito duro, sabíamos da qualidade do adversário. Eles não chegaram às semifinais por acaso. Eles têm muitos atletas conhecidos, acostumados a disputar o campeonato Paranaense, tenho certeza que o próximo jogo não será diferente - disse o zagueiro.