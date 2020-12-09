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futebol

Em bom momento, Ricardo Lopes comemora primeiro ano na China

Atacante está passando por ótimo momento na carreira
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Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 08:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 08:12
Crédito: Divulgação/Shanghai SIPG
Principal contratação do Shanghai SIPG no início de 2020, o atacante Ricardo Lopes, até então no futebol coreano, falou sobre a sua primeira temporada com a camisa do clube. Feliz com tudo que aconteceu, o jogador tocantinense destacou o crescimento que teve desde que chegou à agremiação chinesa.
- Esse meu primeiro ano aqui na China foi muito especial. Só tenho a agradecer ao grupo de jogadores, à comissão técnica, diretoria. Tudo foi muito bom e o crescimento que tive aqui foi importante. Espero que os próximos anos sejam ainda melhores não só para mim, mas para o clube também - disse o atleta.Segundo Ricardo, a próxima temporada promete muito para o Shanghai.
- Sem dúvida, a próxima temporada tem tudo para ser muito especial para todos aqui. Vamos lutar muito em 2021 para que o clube possa conquistar títulos e para que ele continue crescendo no futebol asiático.

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