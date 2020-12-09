Em bom momento, Ricardo Lopes comemora primeiro ano na China

Crédito: Divulgação/Shanghai SIPG

Principal contratação do Shanghai SIPG no início de 2020, o atacante Ricardo Lopes, até então no futebol coreano, falou sobre a sua primeira temporada com a camisa do clube. Feliz com tudo que aconteceu, o jogador tocantinense destacou o crescimento que teve desde que chegou à agremiação chinesa.

- Esse meu primeiro ano aqui na China foi muito especial. Só tenho a agradecer ao grupo de jogadores, à comissão técnica, diretoria. Tudo foi muito bom e o crescimento que tive aqui foi importante. Espero que os próximos anos sejam ainda melhores não só para mim, mas para o clube também - disse o atleta.Segundo Ricardo, a próxima temporada promete muito para o Shanghai.