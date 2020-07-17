Em bom momento nos Emirados Árabes, Samuel fica livre no mercado após defender o Hatta Club

Crédito: Divulgação / Hatta Club

Um dos principais nomes do Hatta Club, o atacante Samuel, ex-Fluminense, deixou o clube após o fim do seu contrato na equipe árabe. O jogador, com passagens pelo Sport e Ferroviária, fez uma avaliação positiva do período que esteve com o clube e falou sobre o ótimo momento que vive na carreira.

- Estou muito feliz com a fase que estou vivendo. Voltei ao Hatta nesta última temporada e fui muito feliz no clube. Procurei fazer o meu melhor para conquistar meus objetivos e ajudar a equipe durante a época. Foi um período bom e que guardarei na lembrança. Estarei na torcida pelo clube e seus torcedores - disse.

Samuel ainda falou sobre o desejo de definir o futuro nos próximos dias.