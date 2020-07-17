AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em bom momento nos Emirados Árabes, Samuel fica livre no mercado após defender o Hatta Club
futebol

Em bom momento nos Emirados Árabes, Samuel fica livre no mercado após defender o Hatta Club

Atacante ex-Flu deve definir vida nos próximos dias
...

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2020 às 15:13
Crédito: Divulgação / Hatta Club
Um dos principais nomes do Hatta Club, o atacante Samuel, ex-Fluminense, deixou o clube após o fim do seu contrato na equipe árabe. O jogador, com passagens pelo Sport e Ferroviária, fez uma avaliação positiva do período que esteve com o clube e falou sobre o ótimo momento que vive na carreira.
- Estou muito feliz com a fase que estou vivendo. Voltei ao Hatta nesta última temporada e fui muito feliz no clube. Procurei fazer o meu melhor para conquistar meus objetivos e ajudar a equipe durante a época. Foi um período bom e que guardarei na lembrança. Estarei na torcida pelo clube e seus torcedores - disse.
Samuel ainda falou sobre o desejo de definir o futuro nos próximos dias.
- Estamos analisando algumas possibilidades e meu desejo, neste momento, é continuar fora do Brasil. Vou analisar o que temos de concreto para definir isso nos próximos dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Candidata a vice de Helder está definida. Veja aqui o perfil dela
Imagem de destaque
Campeão da Copa de 2010 pela Espanha pede ajuda a Trump após ter negada permissão de entrada nos EUA
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados