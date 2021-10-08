Em bom momento no Vizela, Cassiano recebe prêmio no Vizela e espera crescimento no clube

Principal jogador do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, recebeu prêmio de melhor jogador da partida após o dueo contra o Santa Clara. Segundo o jogador, receber o carinho do torcedor assim o motiva ainda mais.- Quero sempre marcar, mas importante é ajudar, seja com golos, assistências ou de outra forma qualquer. Esta ligação com os torcedores é incrível. Estava muito ansioso para jogar com eles. Esse momento tem sido muito especial para mim - afirmou.