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Em bom momento no Vizela, Cassiano recebe prêmio no Vizela e espera crescimento no clube

Atacante vive bom momento em Portugal
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LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 14:52

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 14:52

Crédito: Cassiano vive bom momento com a camisa do Vizela (Divulgação / Vizela
Principal jogador do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, recebeu prêmio de melhor jogador da partida após o dueo contra o Santa Clara. Segundo o jogador, receber o carinho do torcedor assim o motiva ainda mais.- Quero sempre marcar, mas importante é ajudar, seja com golos, assistências ou de outra forma qualquer. Esta ligação com os torcedores é incrível. Estava muito ansioso para jogar com eles. Esse momento tem sido muito especial para mim - afirmou.
> Veja a tabela da Primeira Liga
Cassiano falou, ainda, sobre o desejo da equipe em evoluir na temporada.
- Estamos trabalhando muito para evoluirmos nestas próximas semanas. Vamos procurar fazer nosso máximo para crescer na época.

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