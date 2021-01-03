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futebol

Em bom momento no Shanghai SIPG, Ricardo Lopes foca em 2021 perfeito

Atacante está passando por ótimo momento na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 10:52

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 10:52

Crédito: Ricardo Lopes vive bom momento na China (Divulgação/Shanghai SIPG
Um dos destaques do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes falou sobre o desejo de fazer um grande ano em 2021 com a camisa do clube chinês. Segundo o atleta, a meta é continuar crescendo e melhorando seus números para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos nas próximas épocas.- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao futebol chinês. Tem sido uma experiência muito boa atuar em um clube como o Shanghai, que está sempre disputando títulos. Vou continuar trabalhando muito para melhorar meus números no país - disse o atleta.
Segundo Ricardo, o Shanghai tem tudo para fazer um grande 2021.
- Tenho certeza que faremos um grande ano em 2021. O grupo é forte, competitivo e tem tudo para fazer uma temporada perfeita dentro e fora de campo.

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