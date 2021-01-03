Em bom momento no Shanghai SIPG, Ricardo Lopes foca em 2021 perfeito

Um dos destaques do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes falou sobre o desejo de fazer um grande ano em 2021 com a camisa do clube chinês. Segundo o atleta, a meta é continuar crescendo e melhorando seus números para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos nas próximas épocas.- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao futebol chinês. Tem sido uma experiência muito boa atuar em um clube como o Shanghai, que está sempre disputando títulos. Vou continuar trabalhando muito para melhorar meus números no país - disse o atleta.