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Em bom momento no Santa Clara, Mansur projeta classificação Conference League

Lateral-esquerdo vive bom momento em Portugal
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Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 12:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 12:58
Crédito: Santa Clara
Titular do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná falou sobre o jogo de volta contra o Partizan Belgrado, na fase preliminar da Conference League. Segundo o jogador, a meta é fazer um grande jogo para conquistar a vaga no confronto.- Temos uma vantagem, mas nada está garantido. Temos que fazer outro grande jogo para sairmos com essa classificação na competição. O grupo está muito focado e motivado para conquistar essa classificação - disse.
Segundo Mansur, o Santa Clara tem tudo para chegar na fase de grupos da disputa.
- Vamos pensar passo a passo, jogo a jogo, sem ansiedade. Cada jogo é uma final para todos. Lutaremos muito para alcançarmos a fase de grupos da disputa.

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