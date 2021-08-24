Em bom momento no Santa Clara, Mansur projeta classificação Conference League

Titular do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná falou sobre o jogo de volta contra o Partizan Belgrado, na fase preliminar da Conference League. Segundo o jogador, a meta é fazer um grande jogo para conquistar a vaga no confronto.- Temos uma vantagem, mas nada está garantido. Temos que fazer outro grande jogo para sairmos com essa classificação na competição. O grupo está muito focado e motivado para conquistar essa classificação - disse.