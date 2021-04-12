Em bom momento no Santa Clara, Mansur fala sobre ano intenso no clube

Crédito: Santa Clara

Um dos destaques do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná falou sobre o ótimo ano que vem fazendo com a camisa do clube este ano. Segundo o jogador, essa temporada foi de muito aprendizado para ele.

Veja a tabela do Português- Estou feliz por ter evoluído rápido aqui no Santa Clara e agradeço ao clube por isso. Venho trabalhando para construir uma história no clube e para continuar evoluindo e melhorando meu desempenho em campo com a equipe - disse o jogador.

Segundo Mansur, a reta final de temporada do Santa Clara tem tudo para ser de alto nível.