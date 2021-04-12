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futebol

Em bom momento no Santa Clara, Mansur fala sobre ano intenso no clube

Lateral-esquerdo brasileiro ex-Vitória e Bahia, vive bom momento no clube do Santa Clara, de Portugal
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Publicado em 12 de Abril de 2021 às 17:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 17:55
Crédito: Santa Clara
Um dos destaques do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná falou sobre o ótimo ano que vem fazendo com a camisa do clube este ano. Segundo o jogador, essa temporada foi de muito aprendizado para ele.
Veja a tabela do Português- Estou feliz por ter evoluído rápido aqui no Santa Clara e agradeço ao clube por isso. Venho trabalhando para construir uma história no clube e para continuar evoluindo e melhorando meu desempenho em campo com a equipe - disse o jogador.
Segundo Mansur, a reta final de temporada do Santa Clara tem tudo para ser de alto nível.
- Estamos trabalhando muito para que a equipe faça uma reta final de temporada de grandes resultados. O grupo tem tudo para terminar bem o ano - concluiu o brasileiro.

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