Em bom momento no Rio Branco-ES, Paulinho fala sobre fase positiva em 2021

Principal nome do Rio Branco-ES, o atacante Paulinho, ex-Flamengo, Santos e Vitória, destacou o ótimo momento que vive com a camisa do clube capixaba. Feliz com a fase, o jogador falou sobre o crescimento que teve no alvinegro.
Onze entre os 15 mais valiosos da Copa América são do Brasil. Confira a lista
- Esses últimos meses foram muito especiais para mim. Estou mantendo a regularidade e a intensidade nos treinos e jogos, e as coisas estão acontecendo como estava planejando. Tenho trabalhado muito para construir a minha história aqui. - disse.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE D DO BRASILEIRÃODe acordo com o atleta, o objetivo do clube é chegar à Série C.
- Vamos lutar muito para alcançarmos o principal objetivo, que é uma vaga na Série C ainda nesta temporada. O grupo está muito focado nisso. - concluiu.