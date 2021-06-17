Em bom momento no Rio Branco-ES, Paulinho fala sobre fase positiva em 2021

Crédito: Equipe capixaba está em 7º no Grupo 6 da Série D do Brasileirão (Divulgação / Rio Branco-ES

Principal nome do Rio Branco-ES, o atacante Paulinho, ex-Flamengo, Santos e Vitória, destacou o ótimo momento que vive com a camisa do clube capixaba. Feliz com a fase, o jogador falou sobre o crescimento que teve no alvinegro.

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- Esses últimos meses foram muito especiais para mim. Estou mantendo a regularidade e a intensidade nos treinos e jogos, e as coisas estão acontecendo como estava planejando. Tenho trabalhado muito para construir a minha história aqui. - disse.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE D DO BRASILEIRÃODe acordo com o atleta, o objetivo do clube é chegar à Série C.