Em bom momento no Monaco, Jean Lucas celebra fase: 'Contente por conseguir ajudar'

Um dos principais destaques do Monaco na temporada, o meio-campista Jean Lucas foi novamente fundamental em um triunfo da equipe do principado. No último sábado, o ex-jogador de Flamengo e Santos balançou as redes na vitória por 2 a 0 sobre o Lyon e celebrou o momento.- Esse começo de ano está sendo muito bom, tanto individualmente como coletivamente. Estou muito contente por conseguir ajudar o time nessa arrancada e todo mundo está de parabéns. Nosso elenco é ótimo e estamos tendo uma sequência positiva contra adversários duríssimos. Temos que seguir treinando com a mesma seriedade para chegarmos à reta final da temporada brigando por títulos. E temos condições para isso - disse Jean Lucas.