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futebol

Em bom momento no Monaco, Jean Lucas celebra fase: 'Contente por conseguir ajudar'

Meio-campista brasileiro marcou pelo segundo jogo consecutivo, mas afirmou que já pensa no próximo duelo da equipe do principado: 'A gente já virou a chave'...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 14:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 14:15
Um dos principais destaques do Monaco na temporada, o meio-campista Jean Lucas foi novamente fundamental em um triunfo da equipe do principado. No último sábado, o ex-jogador de Flamengo e Santos balançou as redes na vitória por 2 a 0 sobre o Lyon e celebrou o momento.- Esse começo de ano está sendo muito bom, tanto individualmente como coletivamente. Estou muito contente por conseguir ajudar o time nessa arrancada e todo mundo está de parabéns. Nosso elenco é ótimo e estamos tendo uma sequência positiva contra adversários duríssimos. Temos que seguir treinando com a mesma seriedade para chegarmos à reta final da temporada brigando por títulos. E temos condições para isso - disse Jean Lucas.
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Depois da vitória, segundo Jean Lucas, o pensamento é já na partida de terça-feira, contra o Amiens, pela Copa da França.
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- Estávamos focados nesse jogo, mas, desde que ele acabou, a gente já virou a chave e começou a preparação para a partida decisiva de terça. Todo confronto eliminatório costuma ser tenso e contra o Amiens não será diferente. Mas confio na nossa equipe e acredito que possamos ir muito longe na competição - finalizou.
Crédito: JeanLucaschegouaoMonaconestatemporada(Foto:VALERYHACHE/AFP

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