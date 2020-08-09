Em bom momento no Lechia Gdansk, Conrado quer grande ano na Polônia

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk

Destaque do Lechia Gdansk, da Polônia, na última temporada, o lateral-esquerdo Conrado falou sobre a perspectiva de fazer uma grande época com a camisa do clube novamente. Segundo o jogador, sua meta é trabalhar forte para que este ano seja ainda melhor para ele individualmente.

- Vou trabalhar muito para manter um nível alto de atuação e para ajudar a equipe a conquistar seus objetivos dentro e fora de campo. Estou muito motivado para essa época e espero que ela seja a melhor da minha carreira em termos de números. Vou me dedicar ao máximo para que isso seja possível - disse.

Conrado, que também atuou no Grêmio, Oeste e Figueirense, ainda falou sobre a expectativa do grupo sobre a temporada.