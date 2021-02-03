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futebol

Em bom momento no Lechia Gdansk, Conrado foca em sequência na temporada

Lateral esquerdo brasileiro ex-Grêmio vem se destacando na equipe do Lechia Gdansk, da Polônia
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LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 19:17

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 19:17

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk
Titular do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, revelou o desejo de continuar evoluindo no futebol europeu. Segundo o atleta, com passagens pelo Figueirense e Oeste, o objetivo é melhorar seu rendimento em campo para conquistar seus objetivos no clube.
Veja a tabela do Inglês- Vou trabalhar muito nestas próximas semanas para evoluir e melhorar meu desempenho em campo na temporada. Estou muito motivado com tudo que vem acontecendo comigo aqui na Polônia - disse.
Conrado ainda falou sobre o desejo do grupo em fazer uma boa sequência na Liga.
- Queremos fazer uma boa sequência na temporada agora para alcançarmos nossos objetivos. O elenco está muito focado nisso - concluiu.

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