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futebol

Em bom momento no Lechia Gdansk, Conrado foca em reta final de vitórias na temporada

Lateral brasileiro que atuou pelo Grêmio vem se destacando no clube polonês no clube do Lechia Gdansk
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Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 19:54
Crédito: (Divulgação / Lechia Gdansk
Em alta no Lechia Gdansk, da Polônia, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, revelou o desejo de todos no elenco em terminar o ano com vitórias. Segundo o jogador, o grupo tem se dedicado muito para conseguir um final de temporada positivo.
Veja a tabela do Português- Nossa meta é terminar o ano vencendo as partidas que restam. O grupo está muito focado nisso e ciente das dificuldades que terá. Vamos buscar fazer grandes jogos para que isso aconteça - disse.
Conrado falou, ainda, sobre o bom momento que vive com a camisa do clube polonês.
- Vir para a Polônia foi a minha melhor decisão. Estou muito feliz por isso e trabalhando muito para continuar evoluindo e conquistando meus objetivos no clube - concluiu.

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