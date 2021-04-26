Em bom momento no Lechia Gdansk, Conrado foca em reta final de vitórias na temporada

Crédito: (Divulgação / Lechia Gdansk

Em alta no Lechia Gdansk, da Polônia, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, revelou o desejo de todos no elenco em terminar o ano com vitórias. Segundo o jogador, o grupo tem se dedicado muito para conseguir um final de temporada positivo.

Veja a tabela do Português- Nossa meta é terminar o ano vencendo as partidas que restam. O grupo está muito focado nisso e ciente das dificuldades que terá. Vamos buscar fazer grandes jogos para que isso aconteça - disse.

Conrado falou, ainda, sobre o bom momento que vive com a camisa do clube polonês.