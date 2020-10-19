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Em bom momento no Lechia Gdansk, Conrado destaca evolução na Polônia

Jogador foi contratado em janeiro e rapidamente assumiu a titularidade do clube polaco
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LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 15:35

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 15:35

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk
Um dos principais nomes do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, destacou o bom momento que vive no futebol polonês. Segundo o atleta, desde a sua chegada ao país europeu sua evolução foi grande e isso merece ser celebrado, já que é o seu primeiro ano na Polônia.
- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao clube. Venho tendo uma evolução grande no futebol europeu e isso me deixa feliz, motivado. Agora é manter esse ritmo para melhorar ainda mais meu desempenho em campo com a camisa do clube - disse.
Conrado, que também atuou no Grêmio, Oeste e Figueirense, ainda falou sobre a vontade do grupo em fazer um grande ano.
- Nosso elenco é muito forte e isso nos deixa confiantes. Vamos lutar muito para que esse ano seja de grandes resultados para o Lechia.

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