Em bom momento no Lechia Gdansk, Conrado destaca evolução na Polônia

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk

Um dos principais nomes do Lechia Gdansk, o lateral-esquerdo Conrado, destacou o bom momento que vive no futebol polonês. Segundo o atleta, desde a sua chegada ao país europeu sua evolução foi grande e isso merece ser celebrado, já que é o seu primeiro ano na Polônia.

- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao clube. Venho tendo uma evolução grande no futebol europeu e isso me deixa feliz, motivado. Agora é manter esse ritmo para melhorar ainda mais meu desempenho em campo com a camisa do clube - disse.

Conrado, que também atuou no Grêmio, Oeste e Figueirense, ainda falou sobre a vontade do grupo em fazer um grande ano.