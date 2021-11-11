Em bom momento no Iraque, Dodô quer evolução no Naft Missan

Em bom momento com a camisa do Naft Missan, do Iraque, o meia Dodô espera manter a evolução e o crescimento no país. Segundo o atleta, com passagem pelo Mirassol, Itumbiara e Operário, a sua meta é fazer história na região.- Estou me dedicando ao máximo no dia a dia para continuar melhorando meus números e para crescer com a camisa do clube. Espero que esses próximos meses sejam de muitas conquistas individuais e coletivas. Estou muito motivado para essa sequência da temporada aqui no Iraque - disse o atleta.