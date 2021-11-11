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futebol

Em bom momento no Iraque, Dodô quer evolução no Naft Missan

Atacante quer crescer no futebol do país
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 nov 2021 às 13:50

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 13:50

Crédito: Dodô busca evoluir no futebol iraquiano (Divulgação / Naft Missan
Em bom momento com a camisa do Naft Missan, do Iraque, o meia Dodô espera manter a evolução e o crescimento no país. Segundo o atleta, com passagem pelo Mirassol, Itumbiara e Operário, a sua meta é fazer história na região.- Estou me dedicando ao máximo no dia a dia para continuar melhorando meus números e para crescer com a camisa do clube. Espero que esses próximos meses sejam de muitas conquistas individuais e coletivas. Estou muito motivado para essa sequência da temporada aqui no Iraque - disse o atleta.
Dodô ainda destacou que o elenco tem tudo para fazer uma grande época.
- Temos um bom elenco e estamos batalhando para crescermos. Vamos lutar muito para que as coisas saiam como estamos planejando.

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