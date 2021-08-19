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Em bom momento no Incheon United, Negueba quer evolução da equipe no Campeonato Coreano

Meia ex-Flamengo é destaque na Coreia do Sul
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Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 14:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 14:13
Crédito: Negueba vive bom momento no Incheon United (Divulgação / Incheon United
O meia Negueba, que passou por Flamengo e São Paulo, falou sobre o bom momento que vive com a camisa do Incheon United. Feliz com o crescimento que teve nas últimas semanas, o jogador revelou estar motivado para a sequência de 2021.- Estou muito feliz com o momento que vivo no clube. Tenho trabalhado muito e me empenhado ao máximo para continuar crescendo e melhorando meus números no futebol coreano. Vou manter essa intensidade agora.
Segundo Negueba, o elenco tem tudo para evoluir na época.
- Nossa ideia é continuar buscando bons resultados nestes próximos jogos. O grupo tem se dedicado muito para terminar 2021 com vitórias.

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