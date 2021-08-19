Em bom momento no Incheon United, Negueba quer evolução da equipe no Campeonato Coreano

O meia Negueba, que passou por Flamengo e São Paulo, falou sobre o bom momento que vive com a camisa do Incheon United. Feliz com o crescimento que teve nas últimas semanas, o jogador revelou estar motivado para a sequência de 2021.- Estou muito feliz com o momento que vivo no clube. Tenho trabalhado muito e me empenhado ao máximo para continuar crescendo e melhorando meus números no futebol coreano. Vou manter essa intensidade agora.