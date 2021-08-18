Em bom momento no Coritiba, Willian Farias destaca equilíbrio e liderança da equipe na Série B

Crédito: Divulgação / Coritiba

O volante Willian Farias, do Coritiba, líder do elenco alviverde, destacou o equilíbrio que a equipe vem apresentando durante os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, que estava nos Emirados Árabes defendendo o Hatta Club, a meta é continuar neste mesmo ritmo até o fim do ano.

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- A equipe tem mostrado um equilíbrio grande durante a Série B e isso vem ajudando. Estamos mantendo uma intensidade grande nos jogos, somos uma das melhores defesas da competição e nosso setor ofensivo vem crescendo. Estamos confiantes para essa sequência. - falou.

COXA SEGUE NA LIDERANÇA? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE BDe acordo com Farias, a ideia de todos é manter o Coxa no topo da disputa.