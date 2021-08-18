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Em bom momento no Coritiba, Willian Farias destaca equilíbrio e liderança da equipe na Série B

Uma das lideranças do Coxa na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o volante já defendeu Vitória, Cruzeiro, Sport e São Paulo...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 16:25

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 16:25
Crédito: Divulgação / Coritiba
O volante Willian Farias, do Coritiba, líder do elenco alviverde, destacou o equilíbrio que a equipe vem apresentando durante os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, que estava nos Emirados Árabes defendendo o Hatta Club, a meta é continuar neste mesmo ritmo até o fim do ano.
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- A equipe tem mostrado um equilíbrio grande durante a Série B e isso vem ajudando. Estamos mantendo uma intensidade grande nos jogos, somos uma das melhores defesas da competição e nosso setor ofensivo vem crescendo. Estamos confiantes para essa sequência. - falou.
COXA SEGUE NA LIDERANÇA? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE BDe acordo com Farias, a ideia de todos é manter o Coxa no topo da disputa.
- A gente está fazendo um grande campeonato e essa liderança é consequência disso. Vamos continuar trabalhando para permanecermos firmes entre os primeiros colocados o tempo inteiro. - concluiu.

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