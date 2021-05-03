Em bom momento no Confiança, Willians Santana espera evolução da equipe na temporada

Crédito: Confiança vive bom momento no Campeonato Sergipano (Divulgação / Confiança

Um dos principais nomes do elenco do Confiança, o meia-atacante Willians Santana pediu intensidade da equipe na sequência deste ano. Segundo o atleta, a meta é crescer de produção nas próximas partidas.

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- O grupo tem trabalhado muito para evoluir e para melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos procurar manter um ritmo forte para crescermos na sequência da temporada - disse.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO SERGIPANOSegundo Santana, seu ano tem sido muito bom.