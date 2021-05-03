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Em bom momento no Confiança, Willians Santana espera evolução da equipe na temporada

Meia-atacante vive bom momento no Dragão...
LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 16:28

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:28

Crédito: Confiança vive bom momento no Campeonato Sergipano (Divulgação / Confiança
Um dos principais nomes do elenco do Confiança, o meia-atacante Willians Santana pediu intensidade da equipe na sequência deste ano. Segundo o atleta, a meta é crescer de produção nas próximas partidas.
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- O grupo tem trabalhado muito para evoluir e para melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos procurar manter um ritmo forte para crescermos na sequência da temporada - disse.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO SERGIPANOSegundo Santana, seu ano tem sido muito bom.
- Estou me sentindo bem, cada dia melhor e trabalhando para melhorar meu desempenho em campo. Estou muito motivado para essa sequência de 2021 - concluiu o atleta.

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