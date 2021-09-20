Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em bom momento no Confiança, João Paulo espera grande sequência na Série B com o clube sergipano
futebol

Em bom momento no Confiança, João Paulo espera grande sequência na Série B com o clube sergipano

Lateral-esquerdo é um dos principais nomes do Dragão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 16:01

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 16:01

Crédito: Divulgação / Confiança
Em ótima fase, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, que hoje está defendendo as cores do Confiança, espera uma ótima sequência da equipe na Série B. Segundo o jogador, todos estão trabalhando muito para que o elenco evolua.
Veja o valor de mercado dos elencos de Atlético-MG e Palmeiras- Estamos em um ritmo forte nos treinos e jogos e queremos manter essa intensidade agora para continuarmos crescendo na Série B. A ideia de todos é fazer uma boa reta final de temporada, com vitórias e partidas de alto nível. - afirmou.
VAI CAIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CONFIANÇA NA SÉRIE B
Segundo o jogador, essa sua passagem no clube tem sido muito boa.
- Estou muito feliz no Confiança e trabalhando para manter esse ritmo forte. Estou muito motivado para terminar bem a temporada. - concluiu.
O Confiança volta a campo na Série B contra o Vila Nova-GO, na terça-feira, às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados