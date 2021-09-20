Em bom momento no Confiança, João Paulo espera grande sequência na Série B com o clube sergipano

Crédito: Divulgação / Confiança

Em ótima fase, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, que hoje está defendendo as cores do Confiança, espera uma ótima sequência da equipe na Série B. Segundo o jogador, todos estão trabalhando muito para que o elenco evolua.

Veja o valor de mercado dos elencos de Atlético-MG e Palmeiras- Estamos em um ritmo forte nos treinos e jogos e queremos manter essa intensidade agora para continuarmos crescendo na Série B. A ideia de todos é fazer uma boa reta final de temporada, com vitórias e partidas de alto nível. - afirmou.

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Segundo o jogador, essa sua passagem no clube tem sido muito boa.

- Estou muito feliz no Confiança e trabalhando para manter esse ritmo forte. Estou muito motivado para terminar bem a temporada. - concluiu.