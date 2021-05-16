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Em bom momento no Brasiliense e após título candango, Didira projeta evolução no clube

Meia quer mais títulos com a camisa do Jacaré...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 18:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 18:20
Crédito: Divulgação/Brasiliense
Um dos destaques do Brasiliense, o meia Didira, ex-CSA e ASA, falou sobre o bom momento que vive no clube após o título estadual com a camisa do Jacaré. Para ele, essa conquista o motivará muito em 2021.
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- Estou procurando fazer o melhor com a camisa do clube e me dedicando muito para melhorar meus números aqui. Conquistar o estadual vai motivar muito para a sequência da temporada. Vou trabalhar muito para construir uma história aqui - disse.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DE TODOS OS GRUPOS DA LIBERTADORESAinda de acordo com o jogador, o grupo tem tudo para crescer neste ano.
- Temos um ótimo elenco, competitivo e em condições de crescer este ano. Vamos nos dedicar muito para que esse segundo semestre seja muito bom para todos - afirmou.
No último sábado (15), O Brasiliense venceu o Ceilândia por 1 a 0 no Estádio Mané Garrincha e se sagrou decacampeão candango.

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