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futebol

Em bom momento no Brasiliense, Didira projeta evolução no clube

Meia quer títulos com a camisa do Jacaré e o acesso para a Série C do Brasileirão
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Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 22:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 22:13
Crédito: Divulgação/Brasiliense
Hoje vestindo a camisa do Brasiliense, o meia Didira, ex-CSA e ASA, quer intensidade máxima da equipe candanga nas próximas semanas. Para ele, o grupo tem tudo para evoluir nesta atual temporada, principalmente na Série D do Brasileirão, buscando o acesso para a terceira divisão nacional.- O grupo tem trabalhado muito para melhorar o rendimento em campo e para manter um ritmo forte nos próximos jogos. Vamos procurar nos dedicar ao máximo para crescer de produção nesta sequência da temporada - disse.
Ainda de acordo com o jogador, seu desejo é fazer história no Jacaré.
- Estou muito feliz aqui no Brasiliense e trabalhando muito para fazer a minha história aqui. Vou me dedicar ao máximo por isso - concluiu.
Após a vitória sobre o Gama por 1 a 0, no último sabado, o Brasiliense recebe o União Rondonópolis, no próximo sábado, às 15h, pela Série D do Brasileirão.

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