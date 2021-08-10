Em bom momento no Brasiliense, Didira projeta evolução no clube

Hoje vestindo a camisa do Brasiliense, o meia Didira, ex-CSA e ASA, quer intensidade máxima da equipe candanga nas próximas semanas. Para ele, o grupo tem tudo para evoluir nesta atual temporada, principalmente na Série D do Brasileirão, buscando o acesso para a terceira divisão nacional.- O grupo tem trabalhado muito para melhorar o rendimento em campo e para manter um ritmo forte nos próximos jogos. Vamos procurar nos dedicar ao máximo para crescer de produção nesta sequência da temporada - disse.