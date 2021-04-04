Em bom momento no Brasiliense, Carlos Eduardo destaca boa fase no clube

Crédito: O Jacaré lidera o grupo B do estadual brasiliense (Divulgação / Brasiliense

Agora no Brasiliense, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG falou sobre o bom momento que vive com a camisa do clube. Segundo o jogador, seu desejo é melhorar ainda mais seus números nos próximos jogos da temporada.

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- Estou trabalhando muito para manter um ritmo forte e para crescer de produção no clube. Venho me dedicando ao máximo no dia a dia para conquistar meus objetivos no clube e para ajudar o grupo na temporada - disse.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILIENSEAinda para o jogador, o elenco vem crescendo de produção em 2021.