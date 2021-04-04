Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em bom momento no Brasiliense, Carlos Eduardo destaca boa fase no clube

Meia ex-Flamengo e Atlético-MG espera grande temporada...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 13:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 13:47
Crédito: O Jacaré lidera o grupo B do estadual brasiliense (Divulgação / Brasiliense
Agora no Brasiliense, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG falou sobre o bom momento que vive com a camisa do clube. Segundo o jogador, seu desejo é melhorar ainda mais seus números nos próximos jogos da temporada.
Grêmio rescindiu com Vanderlei! Veja 20 jogadores brasileiros sem clube
- Estou trabalhando muito para manter um ritmo forte e para crescer de produção no clube. Venho me dedicando ao máximo no dia a dia para conquistar meus objetivos no clube e para ajudar o grupo na temporada - disse.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILIENSEAinda para o jogador, o elenco vem crescendo de produção em 2021.
- Estamos em um ritmo forte e fazendo ótimas partidas. A tendência é o grupo evoluir ainda mais para terminar bem o primeiro semestre. Esse é o objetivo de todos aqui - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados