Em bom momento no Al-Qadisiya, Muralha espera evolução com a equipe na temporada

Principal nome do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, destacou o desejo de crescer com o grupo nesta atual temporada. Feliz com a fase positiva, o jogador falou sobre a evolução que espera ter nos próximos jogos.- Estou trabalhando para continuar nesta crescente e melhorando meu desempenho em campo no dia a dia. Vou manter essa intensidade para que as coisas saiam como estou planejando até o fim da temporada - disse o jogador.