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futebol

Em bom momento no Al-Qadisiya, Muralha espera evolução com a equipe na temporada

Meia brasileiro vive um grande momento em sua carreira
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LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 12:58

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 12:58

Principal nome do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, destacou o desejo de crescer com o grupo nesta atual temporada. Feliz com a fase positiva, o jogador falou sobre a evolução que espera ter nos próximos jogos.- Estou trabalhando para continuar nesta crescente e melhorando meu desempenho em campo no dia a dia. Vou manter essa intensidade para que as coisas saiam como estou planejando até o fim da temporada - disse o jogador.
O jogador ainda elogiou o elenco árabe.
- Temos um bom elenco, competitivo e em condições de continuar melhorando o desempenho em campo neste ano. Só depende da gente.
Crédito: MuralhaviveboafasenaArábiaSaudita(Divulgação/Al-Qadisiya

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