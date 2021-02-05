Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em bom momento no Al-Hidd, Paulo Victor destaca evolução e fala sobre desejo de atuar futebol brasileiro
futebol

Em bom momento no Al-Hidd, Paulo Victor destaca evolução e fala sobre desejo de atuar futebol brasileiro

Atacante brasileiro é um dos destaques da equipe árabe e busca ser o artilheiro da equipe na temporada, ajudando o clube com gols importantes em 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2021 às 17:56

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 17:56

Crédito: Brasileiro quer ser um dos destaques da equipe e jogar no Brasil um dia(Divulgação / Al-Hidd
Um dos principais nomes do Al-Hidd nesta temporada, o atacante Paulo Victor destacou que está motivado para a sequência deste ano e quer ajudar cada vez mais o clube a atingir os seus objetivos. Esperança de gols da equipe árabe, o jogador falou sobre a expectativa de fazer grandes jogos nos próximos meses e já começou os trabalhos para a temporada.- Estou trabalhando muito para manter essa evolução. Venho me dedicando ao máximo para conquistar meus objetivos no Bahrein e com a camisa do Al-Hidd. Espero que os próximos meses sejam de grandes resultados para mim e para o clube também - comentou Paulo.O jogador revelou que pretende atuar no futebol brasileiro em breve e que está conversando com o seu empresário para antecipar ao máximo esse retorno ao Brasil.
- Estou feliz no Hidd e em tudo que tenho conquistado aqui, mas, claro, tenho esse sonho de atuar em um Campeonato Brasileiro um dia. Tenho trabalhado muito por isso - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados