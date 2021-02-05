Em bom momento no Al-Hidd, Paulo Victor destaca evolução e fala sobre desejo de atuar futebol brasileiro

Um dos principais nomes do Al-Hidd nesta temporada, o atacante Paulo Victor destacou que está motivado para a sequência deste ano e quer ajudar cada vez mais o clube a atingir os seus objetivos. Esperança de gols da equipe árabe, o jogador falou sobre a expectativa de fazer grandes jogos nos próximos meses e já começou os trabalhos para a temporada.- Estou trabalhando muito para manter essa evolução. Venho me dedicando ao máximo para conquistar meus objetivos no Bahrein e com a camisa do Al-Hidd. Espero que os próximos meses sejam de grandes resultados para mim e para o clube também - comentou Paulo.O jogador revelou que pretende atuar no futebol brasileiro em breve e que está conversando com o seu empresário para antecipar ao máximo esse retorno ao Brasil.