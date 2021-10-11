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Em bom momento no AEL, Euller quer uma boa sequência da equipe no Chipre

Lateral-esquerdo brasileiro com passagem pela equipe do Vitória está em alta no clube cipriota do AEL Limassol
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LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 15:20

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 15:20

Crédito: Divulgação / AEL
Em ótima fase na equipe do AEL Limassol, o lateral-esquerdo brasileiro Euller, que atuou no Vitória, espera uma ótima sequência na temporada com o clube do Chipre. Segundo o atleta, a meta é a equipe crescer de produção nestas próximas semanas.- Queremos manter a intensidade e o ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado ao máximo para evoluir e para fazer uma grande temporada - disse o jogador brasileiro do AEL Limassol.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, seu segundo ano atuando no Chipre tem sido muito especial.
- Estou muito motivado e feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui. Vou me empenhar ao máximo para fazer uma história de títulos no clube - concluiu Euller.

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