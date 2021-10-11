Em bom momento no AEL, Euller quer uma boa sequência da equipe no Chipre

Em ótima fase na equipe do AEL Limassol, o lateral-esquerdo brasileiro Euller, que atuou no Vitória, espera uma ótima sequência na temporada com o clube do Chipre. Segundo o atleta, a meta é a equipe crescer de produção nestas próximas semanas.- Queremos manter a intensidade e o ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado ao máximo para evoluir e para fazer uma grande temporada - disse o jogador brasileiro do AEL Limassol.