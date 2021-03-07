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Em bom momento no AEL, Euller fala sobre ano no Chipre: 'Muito aprendizado e amadurecimento'

Um dos destaques da equipe, brasileiro garantiu foco do elenco no fim da temporada...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 09:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 09:31
Crédito: Divulgação / AEL
Um dos principais nomes do AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, destacou o bom momento que vive no futebol do Chipre. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo de produção no clube.
- Esse ano tem sido de muito aprendizado e amadurecimento. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Venho me dedicando ao máximo para melhorar ainda mais meu desempenho em campo nos próximos meses para terminar o ano bem - disse o jogador.Ainda de acordo com o atleta, o elenco do AEL tem feito um grande ano.
- O elenco vem fazendo uma ótima temporada esse ano. Estamos trabalhando muito para manter um ritmo forte até o fim da época para terminarmos o campeonato com vitórias.

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