Em bom momento no AEL, Euller fala sobre ano no Chipre: 'Muito aprendizado e amadurecimento'

Um dos principais nomes do AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, destacou o bom momento que vive no futebol do Chipre. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo de produção no clube.

- Esse ano tem sido de muito aprendizado e amadurecimento. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Venho me dedicando ao máximo para melhorar ainda mais meu desempenho em campo nos próximos meses para terminar o ano bem - disse o jogador.Ainda de acordo com o atleta, o elenco do AEL tem feito um grande ano.