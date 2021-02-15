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Em bom momento na Turquia, Fabrício Baiano foca em grande reta final de temporada no Rizespor

Volante vem se destacando
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LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 11:34

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 11:34

Crédito: Fabrício Baiano se prepara para final da temporada (Divulgação
Um dos principais nomes do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou a vontade de encerrar bem a temporada na Turquia. Para o jogador, a meta é melhorar seus números no clube nestes próximos meses.- Tenho trabalhado muito para melhorar meus números com a camisa do clube e para crescer no futebol turco. Venho me empenhando muito para que isso seja possível. Quero fazer um grande fim de ano aqui - disse.
Ainda de acordo com o atleta, o Rizespor quer terminar bem a época.
- Estamos trabalhando para encerrarmos bem a época, com vitórias e grandes apresentações. O grupo esta muito focado nisso.

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