Em bom momento na Turquia, Fabrício Baiano foca em grande reta final de temporada no Rizespor

Um dos principais nomes do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou a vontade de encerrar bem a temporada na Turquia. Para o jogador, a meta é melhorar seus números no clube nestes próximos meses.- Tenho trabalhado muito para melhorar meus números com a camisa do clube e para crescer no futebol turco. Venho me empenhando muito para que isso seja possível. Quero fazer um grande fim de ano aqui - disse.