Em bom momento na Tailândia, Samuel destaca fase especial no Buriram United

Em grande momento no Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, comemorou a boa fase que vive com a camisa do clube tailandês, um dos maiores do futebol asiático. Segundo o jogador, seu desejo é construir uma história de títulos na agremiação.- Sem dúvida, a opção de vir para o Buriram foi a mais acertada possível. Estou muito feliz aqui no clube e trabalhando para construir uma história de títulos. Sei da responsabilidade de vestir a camisa do clube, que é um dos maiores do futebol asiático - disse.