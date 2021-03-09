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futebol

Em bom momento na Tailândia, Samuel destaca fase especial no Buriram United

Atacante ex-Flu é a esperança de gols da equipe
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Publicado em 09 de Março de 2021 às 11:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 11:31
Crédito: Samuel é o grande nome do ataque do Buriram (Divulgação/Buriram United
Em grande momento no Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, comemorou a boa fase que vive com a camisa do clube tailandês, um dos maiores do futebol asiático. Segundo o jogador, seu desejo é construir uma história de títulos na agremiação.- Sem dúvida, a opção de vir para o Buriram foi a mais acertada possível. Estou muito feliz aqui no clube e trabalhando para construir uma história de títulos. Sei da responsabilidade de vestir a camisa do clube, que é um dos maiores do futebol asiático - disse.
Samuel ainda falou sobre a vontade do elenco em terminar bem a época.
- Estamos em um ritmo forte, fazendo bons jogos e melhorando nosso desempenho em campo. Agora é manter essa intensidade para alcançarmos nossas metas.

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