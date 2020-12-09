Em bom momento na Arábia, Carille recebe sondagens no Oriente Médio

Crédito: Divulgação/Al-Ittihad

O técnico Fábio Carille vive o seu melhor momento à frente do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Contratado na última temporada para salvar a equipe do rebaixamento, o treinador brasileiro cumpriu o primeiro objetivo traçado pelo clube e, iniciando sua segunda competição nacional com o clube, começa a colher os frutos e ter o seu trabalho visado por outros clubes do Oriente Médio.

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Nos últimos dias, o técnico campeão brasileiro e tricampeão paulista pelo Corinthians, recebeu sondagens de outros clubes do Oriente Médio, mais precisamente do Qatar e dos Emirados Árabes. Dois clubes consultaram a situação do treinador e possíveis valores de uma negociação.

Carille vem em um momento positivo no Al-Ittihad. A equipe comandada pelo brasileiro ocupa hoje a quarta colocação da competição nacional, além de estar na semifinal da Liga dos Campeões Árabes. Após um empate no primeiro jogo, o Ittihad recebe, no dia 4 de janeiro, o Al-Shabab em seus domínios para tentar garantir a classificação à final da competição.