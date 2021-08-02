Em bom momento, Marcelo Boeck quer jogo da vida do Fortaleza diante do CRB pela Copa do Brasil

Crédito: Divulgação / Fortaleza

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo da torcida tricolor, falou sobre a importância da equipe cearense fazer um grande jogo diante do CRB, nesta quarta-feira (4), pela Copa do Brasil. Para ele, o duelo de volta será complicado para o Tricolor de Aço.

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- Vamos para o segundo confronto muito motivados para fazer um grande jogo para buscarmos essa vaga. Claro que a vantagem é algo a ser destacado, mas não podemos ficar pensando nisso. Temos que fazer nosso jogo para buscar a vitória. - disse.

VEJA DATAS E HORÁRIOS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASILPara o arqueiro, a meta é continuar firme na disputa.