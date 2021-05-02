Em bom momento, Marcelinho espera acesso com o Vizela neste ano

Crédito: Divulgação / Vizela

O meia-atacante Marcelinho, do Vizela, destacou o desejo de terminar a temporada com o acesso da equipe para a elite do futebol português. Para ele, a meta de todos é conquistar esse objetivo nas próximas semanas.

+ Veja a tabela da Champions League- Cada jogo é final agora para todos. Temos uma responsabilidade grande e sabemos disso. O grupo está muito focado e pensando jogo a jogo, sem ansiedade. Vamos com tudo para buscarmos essa vaga na Primeira Liga - disse.

+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo

O jogador ainda falou sobre o crescimento que teve no clube este ano.