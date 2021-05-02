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futebol

Em bom momento, Marcelinho espera acesso com o Vizela neste ano

Atacante brasileiro é esperança de gols do clube português nesta temporada
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LanceNet

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Publicado em 

02 mai 2021 às 16:01

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 16:01

Crédito: Divulgação / Vizela
O meia-atacante Marcelinho, do Vizela, destacou o desejo de terminar a temporada com o acesso da equipe para a elite do futebol português. Para ele, a meta de todos é conquistar esse objetivo nas próximas semanas.
+ Veja a tabela da Champions League- Cada jogo é final agora para todos. Temos uma responsabilidade grande e sabemos disso. O grupo está muito focado e pensando jogo a jogo, sem ansiedade. Vamos com tudo para buscarmos essa vaga na Primeira Liga - disse.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo
O jogador ainda falou sobre o crescimento que teve no clube este ano.
- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo no Vizela. Tenho trabalhado muito para alcançar minhas metas aqui e para ajudar o grupo.

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