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futebol

Em bom momento Ferroviário, Wesley Dias foca em sequência da temporada 2021

Volante passou pelo Vitória e Paraná...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 19:11

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 19:11
Crédito: Divulgação / Ferroviário
Capitão do Ferroviário nesta temporada, o volante Wesley Dias, ex-CRB, falou sobre o bom momento que vive com o clube cearense. Segundo o jogador, com passagem pelo futebol português, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.
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- Estou vivendo uma ótima fase com a camisa do clube e quero manter essa intensidade até o fim da temporada para ajudar a equipe nos próximos meses. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo individualmente. - disse.
VEJA TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o jogador, o elenco cearense tem condições de continuar evoluindo em 2021.
- O grupo vem trabalhando muito para evoluir e para crescer de produção na temporada. Estamos no caminho certo para que esse segundo semestre seja de vitórias. - concluiu.

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