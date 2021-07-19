Em bom momento Ferroviário, Wesley Dias foca em sequência da temporada 2021

Crédito: Divulgação / Ferroviário

Capitão do Ferroviário nesta temporada, o volante Wesley Dias, ex-CRB, falou sobre o bom momento que vive com o clube cearense. Segundo o jogador, com passagem pelo futebol português, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito.

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- Estou vivendo uma ótima fase com a camisa do clube e quero manter essa intensidade até o fim da temporada para ajudar a equipe nos próximos meses. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo individualmente. - disse.

VEJA TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃOAinda de acordo com o jogador, o elenco cearense tem condições de continuar evoluindo em 2021.