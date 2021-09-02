Em bom momento, Cassiano fala sobre fase positiva no Vizela

Crédito: Divulgação / Vizela

Há um ano no Vizela, de Portugal, o atacante Cassiano falou sobre a expectativa para a sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta é crescer com o grupo nas próximas semanas.

+ Champions League começa no dia 14 de setembro. Veja os jogos e a tabela!- Tenho trabalhado muito para crescer com o grupo e para evoluir. Vou continuar neste ritmo forte para melhorar meus números no clube. Estou motivado, focado e muito feliz com tudo que tenho vivido no Vizela - afirmou.

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Cassiano, que tem passagens por Internacional, Paysandu e Fortaleza, revelou estar ansioso para ver o elenco fazendo uma série positiva neste ano.