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Em bom momento, Cassiano fala sobre fase positiva no Vizela

Brasileiro, revelado no São José, do Rio Grande do Sul, esta na Terrinha desde 2019
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LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 13:58

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 13:58

Crédito: Divulgação / Vizela
Há um ano no Vizela, de Portugal, o atacante Cassiano falou sobre a expectativa para a sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta é crescer com o grupo nas próximas semanas.
+ Champions League começa no dia 14 de setembro. Veja os jogos e a tabela!- Tenho trabalhado muito para crescer com o grupo e para evoluir. Vou continuar neste ritmo forte para melhorar meus números no clube. Estou motivado, focado e muito feliz com tudo que tenho vivido no Vizela - afirmou.
+ Quais clubes contrataram melhor na janela de transferências na Europa? Veja ranking do LANCE!
Cassiano, que tem passagens por Internacional, Paysandu e Fortaleza, revelou estar ansioso para ver o elenco fazendo uma série positiva neste ano.
- Estamos trabalhando para que a equipe cresça na temporada e possa evoluir. O elenco está muito focado e confiante nisso.

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