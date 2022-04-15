Em bom momento, Arboleda completa 200º jogos pelo São Paulo

Arboleda completou, nesta última quinta-feira (14), 200 jogos pelo São Paulo. O jogador celebrou marca pelo Tricolor paulista com seu segundo gol consecutivo em uma partida pela Copa Sul-Americana neste ano. GALERIA> ATUAÇÕES: Em noite de Arboleda, São Paulo vence o Everton-CHI pela Sul-AmericanaCom bom momento na equipe, o zagueiro é o atleta do elenco atual que veste a camisa do São Paulo de forma interrupta há mais tempo, desde junho de 2017. O jogador apresentou um bom rendimento nas últimas partidas que disputou. Pela Copa Sul-Americana, foi autor de dois gols nos dois jogos disputados até o momento. Contra o Everton-CHI, na última quinta-feira (14), foi um dos grandes destaques da partida, citado até mesmo por Rogério Ceni em sua coletiva de imprensa pós jogo.

- Arboleda e Miranda foram os melhores do jogo para mim. Talles fez gol. Há tem alguns ajustes que precisamos. Quando for preciso trocar, a gente vai precisar fazer mais escolhas - disse o treinador.TABELA> Veja tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosDesde 2017, o jogador somou 15 gols pelo Tricolor paulista. Nas últimas partidas disputadas, o camisa 5 tem se mostrado um nome efetivo em campo. Com a função de defensor, além de trabalhar na zaga, também avança em campo e colabora na criação de jogadas.

Durante a coletiva após a partida contra o Everton-CHI, o atleta comemorou seu gol e sua 200º partida pela equipe.– A verdade que fico muito feliz pelo segundo gol na competição, no jogo 200 pelo o São Paulo, uma camisa tão pesada. Desde o momento que eu cheguei eu falava que tinha que deixar uma marca registrada. Estou muito agradecido com a diretoria, corpo técnico, o grupo, que é especial, muito importante. Sinto o apoio deles. Quero tratar o melhor de mim para ajudar os companheiros - destacou.Nesta temporada, Arboleda disputou doze jogos, titular em dez. Além disso, somou dois gols e foi o jogador do São Paulo com maior porcentagem de passes certos no Campeonato Paulista 2022, com 98,1% de acertos, de acordo com dados do FootStats.Agora, o Tricolor volta a campo no domingo (17), contra o Flamengo, às 16h, no Maracanã. A partida será válida pelo Campeonato Brasileiro.