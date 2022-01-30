Em bom momento, Alberto Gouvea quer sequência com o Nakhon Pathom FC

Vivendo ótima fase no Nakhon Pathom neste ano, o atacante Alberto Gouvea está focado em ver a equipe crescendo de produção nestas próximas semanas. Segundo o jogador, o desejo de todos é encerrar a temporada com vitórias.- A equipe tem trabalhado muito para crescer de produção e para melhorar seu rendimento em campo na temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para que tudo saia como estamos planejando.