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Em bom momento, Alberto Gouvea quer sequência com o Nakhon Pathom FC

Atacante tem vivido bom momento na Tailândia
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Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 13:48

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2022 às 13:48
Vivendo ótima fase no Nakhon Pathom neste ano, o atacante Alberto Gouvea está focado em ver a equipe crescendo de produção nestas próximas semanas. Segundo o jogador, o desejo de todos é encerrar a temporada com vitórias.- A equipe tem trabalhado muito para crescer de produção e para melhorar seu rendimento em campo na temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para que tudo saia como estamos planejando.
De acordo com Gouvea, seu momento tem sido bom no clube.
- Estou trabalhando para manter uma intensidade nos treinos e jogos para ajudar dentro e fora de campo. Vou continuar com o mesmo comprometimento para que tudo saia como estou desejando.
Crédito: AlbertoGouveavivebommomentonaTailândia(Divulgação

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