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futebol

Em bom momento, Alberto Gouvea quer sequência com o Nakhon Pathom, da Tailândia

Brasileiro chegou à equipe neste ano, após defender o Songkhla, do mesmo país...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 21:15

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 21:15

Um dos principais nomes do Nakhon Pathom nesta temporada, o atacante Alberto Gouvea quer uma boa sequência com o elenco nas próximas partidas deste ano. Segundo o jogador, sua meta é fazer ótimos jogos com a equipe tailandesa nos meses que virão.
- Estou muito feliz no clube e trabalhando para melhorar meu rendimento em campo nas próximas partidas da temporada. Venho em um ritmo forte nos treinos e jogos para continuar crescendo e para ajudar o grupo nesta sequência do ano. Quero terminar a temporada com gols e boas atuações com a camisa do clube - disse.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022
De acordo com Gouvea, o elenco tem tudo para evoluir na temporada.
+ Marcelo vira recordista no Real Madrid e encosta no Top-10 brasileiros com mais títulos na história; veja a lista
- Estamos bicando essa evolução e trabalhando para que o grupo possa encerrar o ano com vitórias. Esse é o objetivo de todos agora.
Crédito: AlbertoGouveaemaçãopeloNakhonPathom,daTailândia(Foto:Divulgação

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