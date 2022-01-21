Em bom momento, Alberto Gouvea quer sequência com o Nakhon Pathom, da Tailândia

Um dos principais nomes do Nakhon Pathom nesta temporada, o atacante Alberto Gouvea quer uma boa sequência com o elenco nas próximas partidas deste ano. Segundo o jogador, sua meta é fazer ótimos jogos com a equipe tailandesa nos meses que virão.

- Estou muito feliz no clube e trabalhando para melhorar meu rendimento em campo nas próximas partidas da temporada. Venho em um ritmo forte nos treinos e jogos para continuar crescendo e para ajudar o grupo nesta sequência do ano. Quero terminar a temporada com gols e boas atuações com a camisa do clube - disse.

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De acordo com Gouvea, o elenco tem tudo para evoluir na temporada.

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- Estamos bicando essa evolução e trabalhando para que o grupo possa encerrar o ano com vitórias. Esse é o objetivo de todos agora.