Em bom momento, Alan Patrick renova contrato com o Shakhtar Donetsk

Um dos principais nomes do Shakhtar Donetsk na atual temporada, o brasileiro Alan Patrick renovou seu contrato com o clube ucraniano. Na última quinta-feira, o time comandado por Roberto De Zerbi anunciou o novo acordo com o meia-atacante, que estendeu o vínculo até dezembro de 2025. - Fiquei muito satisfeito com o desfecho da negociação. Aqui é minha casa e sou muito grato ao Shakhtar por tudo que fez por mim. Consegui ajudar a equipe em alguns jogos importantes nesse ano e vou me preparar para voltar ainda melhor na próxima temporada - declarou Alan Patrick
Na atual temporada, onde o Shakhtar Donetsk passou pela fase prévia da Champions League até chegar à fase de grupos, Alan Patrick entrou em campo 20 vezes, marcou quatro gol e deu seis assistências. O camisa 21, inclusive, é vice-líder quando o assunto é passe para gols no time da Ucrânia.
Revelado pelo Santos em 2009, Alan Patrick conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores no time paulista, até se transferir ao Shakhtar Donetsk em 2011. Em dez anos vinculado ao time ucraniano, o brasileiro, além de conquistar 12 títulos, passou por empréstimo por Internacional, Palmeiras e Flamengo.