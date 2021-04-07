Em bom momento à frente do Chelsea, Tuchel celebra vitória: 'Resultado excelente'

O Chelsea está perto da vaga nas semifinais da Champions League e o técnico Thomas Tuchel celebrou a vitória sobre o Porto, nesta quarta-feira. O alemão ressaltou que sua equipe encontrou dificuldades, mas que o mais importante é a vitória.
- O resultado é excelente. Foi um jogo difícil contra uma equipe forte do Porto. É um clube orgulhoso e uma equipe orgulhosa, por isso houve momentos em que sofremos. Mas aceitamos e percebi que as circunstâncias são um pouco diferente nas quartas de final - disse Tuchel à "BT Sports".
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
O técnico do Chelsea também comentou sobre o gol marcado por Mason Mount, que foi o primeiro do meio na Champions League.
- Estou muito, muito feliz por ele ter marcado. Foi um gol importante que abriu o jogo para nós e acalmou os nervos. Não foi um chute fácil, mas muito preciso.