Em bom início no Al-Qadisiya, Muralha quer crescimento na Arábia

Em destaque no Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, espera chegar a melhores números com a camisa do clube nos próximos jogos da temporada. Segundo o jogador, sua meta é crescer com todos para levar o clube a conquistar títulos este ano.- Estou feliz com meu início no clube e com tudo que tenho feito desde a minha chegada aqui. A tendência é melhorar ainda mais meus números no clube. Vou trabalhar muito para que essa temporada seja especial - disse o jogador.