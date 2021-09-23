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futebol

Em bom início no Al-Qadisiya, Muralha quer crescimento na Arábia

Meia brasileiro vive um grande momento em sua carreira
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Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 17:15
Crédito: Muralha busca crescimento na Arábia Saudita (Divulgação / Al-Qadisiya
Em destaque no Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, espera chegar a melhores números com a camisa do clube nos próximos jogos da temporada. Segundo o jogador, sua meta é crescer com todos para levar o clube a conquistar títulos este ano.- Estou feliz com meu início no clube e com tudo que tenho feito desde a minha chegada aqui. A tendência é melhorar ainda mais meus números no clube. Vou trabalhar muito para que essa temporada seja especial - disse o jogador.
O jogador ainda revelou que o grupo tem tudo para conquistar o acesso esse ano.
- Temos um ótimo grupo e em condições da fazer um ano de grandes conquistas. A ideia de todos é alcançar o acesso nesta temporada.

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